GA Eagles houdt stand onder druk van Heracles en is weer achtstefinalist in beker

wedstrijdverslagVoor het vierde jaar op rij gaat Go Ahead Eagles de koker in als wordt geloot voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. Die plaatsing kwam tot stand met hangen in wurgen. Provinciegenoot Heracles leek donderdagavond in Almelo vlak na rust te knakken toen Isac Lidberg de 0-1 binnen schoot, maar GA Eagles had het daarna knap lastig en ontsnapte mede door het gebrek aan een VAR aan een tegengoal.

Drie wijzigingen bij Go Ahead Eagles in vergelijking met de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Jamal Amofa keerde terug in de basiself en verving centraal achterin Gerrit Nauber. De plek van de (lang)geblesseerde Bas Kuipers op linksback werd overgenomen door Jose Fontan. Rashaan Fernandes - die tegen Fortuna inviel - kreeg op het middenveld de voorkeur boven Oliver Edvardsen.

Bij tegenstander Heracles ook zes wijzigingen in de basisformatie. De Heraclieden zijn de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en spelen zondag de topper in eigen huis tegen nummer twee PEC Zwolle.

Het duel begon amusant, met mogelijkheden over en weer. Heracles beet vooral in het eerste kwartier van zich af en kreeg via Hansson een kansje. De Lange pakte die bal bekwaam. Tot heel veel meer kwam de thuisploeg niet in de eerste helft.

Bovenliggende ploeg

GA Eagles werd naarmate het eerste bedrijf vorderde steeds sterker en ook de bovenliggende ploeg. Het leverde een aantal hoekschoppen op, en een beste kans voor Isac Lidberg. De Zweed dribbelde zichzelf knap vrij, draaide naar binnen en schoot de bal maar net langs de paal. De meeste andere aanvallen van GA Eagles strandden in de laatste pass, of in ongelukkige balaannames.

Lidberg

Adekanye bleef in de kleedkamer achter en werd begin tweede helft vervangen door Edvardsen. De kleine Noor was er weliswaar niet direct bij betrokken, maar GA Eagles kwam wel meteen op 0-1. Tekie stuurde vanaf het middenveld Lidberg weg aan de linkerkant. Die kapte vrij naar zijn rechterbeen en vond fraai de verre hoek achter keeper Jalving: 0-1. Op basis van het wedstrijdbeeld ook verdiend, en zeker voor Lidberg. Die speelde een sterke wedstrijd en revancheerde zich voor een wat vlak optreden in Sittard.

Wel of niet over de lijn?

Heracles moest komen en deed dat ook. Eerst moest De Lange een bal van Armenteros over de lat tikken. Niet veel later was de goalie daadwerkelijk verslagen toen Armenteros na een volgende hoekschop van dichtbij leek binnen te werken. Amofa haalde die bal van de lijn, al had het er de schijn van dat de bal wel degelijk de doellijn al gepasseerd was. Foto's leken dat na afloop ook te bevestigen. Maar in deze ronde van de KNVB-beker is er geen VAR...

GA Eagles had het zwaar met Heracles in de tweede helft, en voetbalde zich maar moeizaam onder de druk uit. Het was wat dat betreft weer een beetje een kopie van de tweede helften tegen NEC en Vitesse, toen de ploeg uit Deventer een voorsprong niet over de streep wist te trekken.

Beslissing blijft uit

Sylla Sow had het duel een kwartier voor tijd kunnen beslissen, maar de invaller mikte oog in oog met Jalving naast. Daardoor bleef het spannend tot het eind. GA Eagles bleef hangen in de defensieve stellingen. Het was vlak voor tijd weer Sow die de 0-2 op zijn schoen had, deze keer vond de spits de paal naast Jalving. Het eindsignaal kon voor de ploeg van René Hake niet snel genoeg komen.

Dat laatste duurde zelfs nog iets langer, omdat arbiter Vd Laan in de 94ste minuut het spel nog tijdelijk staakte, nadat er meerdere keren met bier naar Jeffrey de Lange was gegooid.

De loting voor de achtste finales is zaterdagavond.

KNVB-beker, 2e ronde: Heracles Almelo - GA Eagles 0-1 (0-0). 48. Isac Lidberg 0-1. Scheidsrechter: Van der Laan. Gele kaart: Hoogma, Hansson, Les (Heracles).

GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Fontan; Llansana, Tekie, Willumsson (89. Linthorst), Fernandes (72. Markelo); Adekanye (46. Edvardsen), Lidberg (72. Sow).

