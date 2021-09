Gaaf land zonder gaaf bestuur

Herinner de uitspraak van Rutte, direct na de verkiezingen van maart: ‘Nu moeten we onmiddellijk aan de slag met het vormen van een nieuwe regering, want er zijn grote problemen op te lossen.’ De problemen zijn inmiddels alleen maar groter geworden en de vorming van een nieuw kabinet lijkt mijlenver weg. Nee, partijen in Den Haag vinden zichzelf veel belangrijker dan dat adequaat voor oplossingen wordt gezorgd.

Er ligt een onuitputtelijke lijst van zaken die dringend aangepakt moeten worden. En of deze aanpak nu van rechts, links, onder of boven komt maakt de kiezer weinig uit; als die aanpak er maar komt. En maak dan ook meteen werk van vakministers en verwijder al die kneusjes uit het kabinet.

Wij moeten af van Kamerleden die jarenlang trouw de fractievoorzitter zijn gevolgd en daarvoor worden beloond met een ministerschap of staatsecretariaat. Leiding van een ministerie moet aan vakmensen worden toevertrouwd, die gespecialiseerd zijn op hun werkterrein. Die niet bang zijn om fouten ruiterlijk toe te geven. Momenteel komt het te vaak voor dat een minister uit de wind wordt gehouden bij het begaan van een ernstige fout.

Onlangs weer, toen uitleg moest worden gegeven waarom Afghaanse medewerkers op de Nederlandse ambassade in Kaboel wel tijdig werden gewaarschuwd, maar de Afghaanse medewerkers niet. De uitleg van de betreffende staatsecretaris: ‘Er was op dat moment een ‘communication breakdown’. Zo’n argumentering doet mij toch sterk denken aan het befaamde ‘filmrolletje’ dat bij het ontwikkelen verloren was gegaan.

Dus, politieke kopstukken, maak er dringend werk van en zorg ervoor dat een ‘gaaf land’ ook een gaaf bestuur krijgt en wel snel.

Gerrit Jonker, Almelo

Vertrouwen in Omtzigt

Het stelt me teleur dat het CDA, dat ik via mijn stem op Omtzigt bij de laatste verkiezingen heb gesteund, zich niet heeft ontdaan van de mentaal gestoorden. Mensen die uitdrukkingen als ‘teringhond’ en andere uitkotsende woorden gebruiken, worden kennelijk als gewaardeerd partij- en Kamerlid gezien. Er is geen enkele aanwijzing van zelfreiniging. Als Omtzigt besluit nieuwe partij op te richten geloof ik in de integriteit daarvan en zal ik, evenals de overgrote meerderheid van de CDA-stemmers, hem mijn vertrouwen geven.

Jan Meulenbeld, Enschede

Hestia wil leven lang testen

Directeur Xander Schurink van het commerciële coronatestbedrijf Hestia zegt niet tegen vaccinatie te zijn, maar zelf is hij niet gevaccineerd, ‘omdat ik niet weet wat de langetermijneffecten zijn’ (TC Tubantia, 11 september). In hetzelfde interview noemt hij een medicijn ‘de enige echte oplossing’. Merkwaardig, want daarvoor geldt dan toch hetzelfde argument? De onderliggende boodschap is duidelijk: we moeten tot in lengte van jaren blijven testen, liefst bij Hestia.

Hans Hoes, Hengelo

Verdriet MH-17

Ik ken ze niet eens: de mensen die in het vliegtuig zaten niet, de mensen die nu hun verhaal mogen doen. Telkens zie ik weer stukjes nieuws langskomen via Instagram, Facebook of op de televisie. Ik weet dat ik weer overladen ga worden met verdriet en toch druk ik weer op dat icoontje om iemand te horen praten. Toch lees ik weer de tekst van het bericht. Elke keer zie ik weer het intense verdriet van al die mensen die hun dierbare(n) zijn verloren op een manier die niemand, maar dan ook niemand zich in een land als de onze kan en kon voorstellen in de huidige generatie. Hopend dat de daders ooit hun welverdiende straf zullen krijgen in het nu of, indien dat er is, in het hiernamaals, denk ik aan allen die dit intense verdriet dagelijks moeten doorstaan.

Brendie Wolfkamp, Almelo

Quote Het stelt me teleur dat het CDA zich niet heeft ontdaan van de mentaal gestoorden Jan Meulenbeld