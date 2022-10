Gaan interieurfoto’s voor WOZ-waarde juridisch te ver? ‘Je raakt aan de persoonlijke levenssfeer’

Minister van gehandicap­ten­za­ken Rick Brink beoogd lijsttrek­ker van CDA Overijssel

ENSCHEDE - Rick Brink (36) is de kandidaat-lijsttrekker van het CDA Overijssel bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart volgend jaar. In 2019 kreeg hij landelijk bekendheid als officieuze minister van Gehandicaptenzaken, een initiatief van KRO-NCRV.

