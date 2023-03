Gaat het roer om in de provinciale politiek na grote zege BBB? En kán dat?

55-plus­sers moeten junks en dealers weer verdrijven uit buurt die oorspronke­lijk voor hen bedoeld was

55-plussers krijgen voorrang bij huizen in een probleembuurt in het Twentse dorp Glanerbrug. Het is een maatregel in de strijd tegen aanhoudende drugsoverlast. De verhuurder wil de buurt weer laten zijn zoals die ooit bedoeld was: een rustige plek voor ouderen met een keurig voortuintje en en sanseveria’s in de vensterbank.