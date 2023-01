Geboren op ruïnes van de Almelose textiel, 40 jaar later een seniorenkoor waar nog schwung in zit

De oprichtingsvergadering was op 23 januari 1983 in ’naamgever’ De Hagen, de voorloper van het Theaterhotel. Het werd de thuishaven van Het Hagenkoor, dat in de jaren tachtig toegroeide naar 160 leden. Laagdrempelig voor jong en oud. Enige toelatingseis: de wijs kunnen houden.

Mensen uit isolement halen

„Veel mensen verloren destijds buiten hun schuld hun baan en dreigden in een isolement te komen”, vertelt voorzitter Sipke Dronkers (81). „Ze raakten hun contacten kwijt. Ten Hoope wilde daar iets aan doen en legde de basis voor een gemengd koor. Mede-oprichter Henk de Leeuw werd dirigent. En schouwburgdirecteur Niek den hertog stelde de kleine zaal van De Hagen gratis beschikbaar.”

De repetities waren op maandagmiddag. Dronkers: „Na het weekend was het gemis aan sociale contacten het grootst. De oprichters stelden dat mensen tenminste eenmaal per week hun eenzaamheid moesten kunnen ontvluchten. Het Hagenkoor is vandaag de dag nog steeds een sociaal koor”.

Verrassend zuiver

De voorzitter heeft nog persrecensies van de eerste repetitie op 21 februari 1983: „Er werd geschreven dat ‘Horst du la Montanara’, het succesnummer van de Duitse zanger Heino, wat schuchter maar verrassend zuiver door het uit 26 leden bestaande koor werd gezongen. Een week later waren er al 68 leden.”

In de volksmond werd het Hagenkoor destijds ook wel het werklozenkoor genoemd. Ten onrechte, stelt Dronkers: „Er zijn uiteindelijk niet veel mensen zonder werk toegetreden. Het merendeel bestond uit AOW-ers, huisvrouwen en mensen die in wisselende diensten werkten”.

Het eerste zelfstandige optreden was op 11 september 1983 voor De Zonnebloem, een instelling die vertier voor mensen met een beperking organiseerde. Later volgden concerten in zorgcentra Eugeria en De Klokkenbelt en deelname aan de massale kerstzang in de toenmalige Rembrandthal.

Marco Bakker en Anita Meijer

In de 40-jarige historie kwamen roemruchte optredens voorbij, ook met bekende artiesten als Marco Bakker, Ernst Daniël Smid, Deep River Quartet en Anita Meijer. De laatste jaren wordt gezongen in zorgcentra zoals recent nog een kerstconcert in Hoog Schuilenburg. Thuisbasis is Hof 88.

Verjonging blijft uit. Dat roept de vraag op: heeft het koor met 35 leden en een gemiddelde leeftijd van 73,7 nog toekomst? Dronkers blijft even stil: „De komende vijf jaar wel. Maar de oudste leden zijn achterin de 80. We hopen het 50-jarig jubileum te halen. Dan geven we een groot jubileumconcert. We zijn een seniorenkoor waar nog volop leven en schwung in zit.”