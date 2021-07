Gebouw rechtbank Amsterdam wordt verplaatst naar Enschede

De komst van het voormalige gerechtsgebouw is een initiatief van de provinciale Herstructeringsmaatschappij Overijssel (HMO) in Zwolle. Het Amsterdamse gebouw werd in 2016 ontworpen door architectenbureau Cepezed, in eerste instantie voor het Joegoslaviëtribunaal maar later als tijdelijk onderkomen voor de rechtbank in Amsterdam.