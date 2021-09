Geduld raakt op bij vader van vermoorde Enschedeër Daan Mellée: ‘Hoe kan het in godsnaam dat ze de dader nog niet hebben?’

Zekere Basis in Enschede ontsnapte vorig jaar aan een aanslag met een zwaar explosief

6 september ENSCHEDE - Zekere Basis, een Enschedese zorginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, is in december vorig jaar ontsnapt aan een aanslag met een zware vuurwerkbom. Maandag stond Kelvin de R. (20) uit Glanerbrug voor de rechter. Hij was het die in pure woede en wanhoop over de in zijn ogen bedroevende hulpverlening een aanslag plande, maar niet uitvoerde.