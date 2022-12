Geen enthousiasme bij bewoners Varvik - Diekman over nieuwbouwplannen: ‘Het valt mij allemaal een beetje tegen’

Met poll Kan Enschede groeien naar 170.000 inwoners? ‘Dan moet de stad ‘vitale’ huishou­dens verleiden hier te komen wonen’

ENSCHEDE - Als Enschede in 2023 170.000 inwoners wil tellen, dan moet de stad inzetten op toename en behoud van huishoudens in de leeftijdscategorie 35-55 jaar met kinderen. Dat vraagt om passende huisvesting in een groen-stedelijke omgeving. Ook op andere terreinen van het woonbeleid valt er het nodige te doen.

20 december