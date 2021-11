Geen straf voor 18-jarige na seks met meisje van twaalf: ‘Meisje deed alsof ze veel ouder was’

R. had het meisje via Snapchat leren kennen. Kort voor de kerstdagen vorig jaar spraken ze af en het kwam tot seks op zijn slaapkamer. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het meisje zelf graag seks wilde en dat zich daarom ouder had voorgedaan



„Ik wist wel dat hij geen relatiemateriaal was, maar ik wil nog wel vaker seks” zei ze bij de politie. „Ik voel me ook veel ouder.”



„Persoonlijk heb ik er heel veel problemen mee, niet netjes dat ze loog over haar leeftijd” zei R. tijdens de behandeling van zijn strafzaak. De jongen gaf aan dat hij zijn les wel geleerd had. „Nooit meer iets hebben met iemand zonder een blik op de ID-kaart.” Tegen R. was 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist.