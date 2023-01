Geen treinverkeer tussen Almelo en Deventer na aanrijding bij Rijssen

De survival in Beltrum: geen kou meer, maar niet minder zwaar: ‘In de begintijd met Maarse, Beunk en Te Woerd deden ze maar wat’

BELTRUM - Bittere kou bij de survival in Beltrum? Nee, het weer is zacht dit keer. Maar een peulenschil is ‘de strijd tegen de elementen’ beslist niet. Regen, wind en modder zijn evenmin een pretje.

8 januari