Gehandicaptensport is kwetsbaar in Twente: ‘Bij uitval van naasten is er geen achtervang’

Viaplay al in gesprek met nabestaan­den en betrokke­nen: serie vuurwerk­ramp Enschede in 2024 te zien

ENSCHEDE - Bij streamingdienst Viaplay zijn de voorbereidingen in volle gang voor een vierdelige dramaserie over de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. De scenarioschrijvers voeren momenteel gesprekken met meerdere betrokkenen en slachtoffers. In de loop van 2024 is de serie te zien.

30 november