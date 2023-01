Geluid bij carnavalsoptochten nog altijd te hard, daarom draaien ze in Tubbergen de volumeknop terug

TUBBERGEN - Knallende hoofdpijn en piepende oren na bezoek aan een carnavalsoptocht? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om geluidsoverlast bij evenementen terug te dringen, heeft de gemeente regels tot in detail uitgewerkt.

De bestaande regels rond geluid bij evenementen - opgesteld in 2009 - kunnen de prullenbak in. De regelgeving is hard toe aan een renovatie. Deels vanwege klachten over het geluidsvolume bij evenementen, deels vanwege het ontbreken van geluidsnormen. Hoe ver de volumeknop mag worden opgedraaid, moest daarom voor elke evenement opnieuw worden bepaald: omslachtig en onhandig.

In twee stappen terug

In een nieuwe nota geluid bij een evenement - waar de raad dinsdagavond in een commissievergadering over gaat praten - zijn wel geluidsnormen opgenomen. Het maximumvolume bij optochten van 100 decibel (db) wordt daar in twee stappen teruggebracht: van 96 db de komende jaren tot 92 db vanaf 2026, gemeten vanaf twee meter afstand tot de carnavalswagens.

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met de voorstellen, dan hoeft voortaan niet meer elke keer opnieuw worden bekeken waar de grenzen liggen. Hoe hard het geluid mag klinken staat straks immers vast. Er worden geen bezwaren tegen de voorstellen verwacht vanuit de gemeenteraad. Tegen het ontwerp-voorstel dat zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend.

Metingen bij optochten

De regels rond geluid bij evenementen zijn eerder besproken met organisatoren van carnavalsoptochten, na klachten over het geluid bij de optocht in Albergen in 2019. Een jaar later werd opnieuw het geluidsniveau gemeten. De uitkomst: het volume was weliswaar gedaald, maar de afgesproken geluidsgrens werd alsnog overschreden.

Dinkelland al akkoord

De nieuwe nota werd opgesteld voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. De raad in Dinkelland ging eerder al akkoord met de voorstellen. Bij klachten over geluidsoverlast is de politie het aanspreekpunt. De politie beoordeelt of de klacht terecht is. Al dat het geval is, wordt de organisatie aangesproken om het geluidsvolume aan te passen.

Een overtreding van de regels rond het geluid, kan gevolgen hebben zoals het onmiddellijk stilleggen of beëindigen van het evenement. Ook kan in het vervolg een vergunning worden geweigerd. Een organisatie moet ten allen tijde gelegenheid bieden voor het uitvoeren van geluidsmetingen. Bij grote evenementen - met 4.000 of meer bezoekers per dag - is het aan de organisatie om voor een geluidsmonitorsysteem te zorgen.