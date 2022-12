Gemeente Enschede sluit preventief afvalbakken tegen vuurwerkschade jaarwisseling

Twijfel jij tussen elektrisch of handmatig poetsen? Deze experts vertellen wat beter is

Voor een gezond gebit is het belangrijk de tanden goed te poetsen. Maar hoe je dit het beste doet, is door de ruime keuze aan tandenborstels soms onduidelijk. Kan je nou beter handmatig of elektrisch poetsen? En moet je dan kiezen voor een sonische of een roterende borstel? Experts leggen uit.

