Gemeente raakt mogelijk subsidie van 3,5 miljoen kwijt na ‘breken’ met projectontwikkelaar De Kop

Het breken met de projectontwikkelaar kan gevolgen hebben voor de subsidie die Enschede van het Rijk heeft gekregen. Dat gaat om bijna 3,5 miljoen euro en is bedoeld voor de bouw van woningen. Diepemaat gaat in gesprek met het Rijk over dit bedrag. De subsidie is afgegeven voor het hele project Kop van de Boulevard, waar een deel al van wordt uitgevoerd. „Het geld van het Rijk hebben we nog niet gebruikt, dus als we het moeten terugstorten, kan dat.” Daarnaast wil hij nagaan of Enschede iets kan verhalen op de projectontwikkelaar LIFE en Ten Brinke omdat zij zich niet aan de overeenkomst konden houden.

Bloemenzaad

Als het SLO-gebouw is gesloopt, wordt het zo snel mogelijk ingezaaid met gras. „Zo ziet het er in elk geval netjes uit”, zegt wethouder Jeroen Diepemaat tegen de gemeenteraad. Hij steunt het idee van de Partij voor de Dieren om ook bloemenzaad te zaaien. Zo wordt het niet een troosteloos braakliggend terrein zoals aan de overkant van de weg, maar een vrolijke entree voor de binnenstad.

Het terrein aan de overkant is in handen van de projectontwikkelaar LIFE en Ten Brinke waarmee nu is gebroken. Zij kunnen bouwen als ze dat willen, of het braak laten liggen. Toch heeft Diepemaat er vertrouwen in dat ze het over dat bouwplan wel eens worden. „Mogelijk is dan het SLO-terrein nodig voor de opslag van bouwmaterialen.”

Quote Voor mij heeft kwaliteit voorop gestaan. En ik wil wel wat meebewegen, maar er is een ondergrens Jeroen Diepemaat, wethouder

De sloop van het SLO-pand is gestart net op het moment dat er een streep ging door de overeenkomst met de projectontwikkelaar. Enschede Anders wil weten of het gebouw niet behouden had kunnen worden. Dat was volgens Diepemaat niet mogelijk. „Het was er slecht aan toe, tot schimmel aan toe op de bovenste verdieping.”

Groter grasveld

Mogelijk wordt de groene weide nog groter, tot aan de kruising met de Nijverheidstraat. Naast het SLO-pand staat de ING. Enschede is in gesprek om het bankgebouw te kopen om het (oorspronkelijk) aan de projectontwikkelaar door te verkopen. Ook op die plek zou de ontwikkelaar een appartementencomplex bouwen, maar ook daar gaat nu een streep door. Diepemaat wil het gebouw nog steeds hebben, omdat de plannen voor de appartementen er nog steeds wel zijn. Enschede is voor die bouw op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar. Maar het kan nog wel even (jaren) duren voordat die is gevonden en kan beginnen.

Enschede sluit niet uit dat de grond in erfpacht wordt gegeven, waardoor het makkelijker wordt een nieuwe ontwikkelaar te vinden. „En mocht u denken dat dit voor Life en Ten Brinke een mogelijkheid zou zijn: we hebben ermee gebroken omdat we het niet eens waren, niet alleen vanwege erfpacht maar het ging over zo’n beetje alles”, is Diepemaat de vraag van de gemeenteraad voor. LIFE en Ten Brinke wilden een aanpassing van de plannen. „Voor mij heeft kwaliteit voorop gestaan. En ik wil wel wat meebewegen, maar er is een ondergrens.”

Volledig scherm Het gele deel is het SLO-pand, het paarse deel ernaast is de ING. Het groene deel, tussen Ten Hag en het ITC, ligt al enkele jaren braak, na de sloop van het Dishhotel. © Gemeente Enschede