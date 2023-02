Gemengde gevoelens bij muziekvereniging uit Almelo: blij met concert, zorgen over enorme prijsstijging repetitieruimte

ALMELO - De leden van muziekvereniging De Eendracht zijn een dag na het jubileumconcert in de Pniëlkerk nog helemaal hyper. Ruim 400 bezoekers gaven de 45 muzikanten een staande ovatie. Terug in de realiteit van alle dag zijn er ook zorgen: door een gigantische huurverhoging van de huidige repetitieruime, zoekt De Eendracht met spoed een nieuwe plek om te oefenen.

Alle inspanningen waren de moeite waard. Eigenlijk nog voor er zaterdagavond in de Pniëlkerk in Almelo ook maar één noot was gespeeld: de kerkzaal liep namelijk helemaal vol. Honderden muziekliefhebbers genoten van een ronduit spectaculair programma.

Dirigent Gerard Grobben stuurt zijn muzikanten met vaardige hand bij het spelen van filmmuziek, composities van kaskrakers uit de Marvel studio zoals Captain America, Thor, Iron Man, Black Panther en Spiderman.

Superhelden

Die muziek uit de wereld van de superhelden werd ondersteund met een uitgekiende lichtshow én met veel beelden uit de films waarvan de muziek op dat moment werd gespeeld. Het resultaat: een staande ovatie. „Onze uitsmijter was een stuk, dat we samen met het koor Cantabilé uit Harbrinkhoek-Mariaparochie ten gehore brachten”, aldus Jiri Rutten van De Eendracht. „Het was het nummer Conquest of Paradise, een vooruitblik naar onze avond van de filmmuziek in 2024.”

Samen met mannenkoren

De vereniging die in 1902 werd opgericht, heeft daarmee nog niet alle pijlen verschoten in dit jubileumjaar. Zo gaat het orkest op 13 mei in de Grote Kerk medewerking verlenen aan het lustrumconcert van het Almelo's Mannenkoor en het Almelo's Christelijk Mannenkoor, beiden opgericht in 1918. Bovendien treedt het orkest op tijdens de Havendagen.

Kosten stijgen te hard

Tegen die tijd oefenen de muzikanten mogelijk al elders in Almelo. De Eendracht repeteert elke maandagavond vanaf 19.30 uur in wijk- en jeugdcentrum De Trefhoek. De huur is echter enorm verhoogd terwijl er voor de opslag van de instrumenten en dergelijke nu ook moet worden betaald. „En is voor ons niet op te brengen”, aldus Rutten.

Betaalbare plek

Ook een vervolgconcert in de Pniëlkerk is nog onzeker, omdat deze kerk - net als verschillende andere kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Almelo - in de verkoop komt. „Maak er een cultureel centrum van”, zegt Rutten. „De akoestiek is geweldig. En voor ons is het een betaalbare plek. We hebben geen geld om bijvoorbeeld een zaal van het Theaterhotel te huren.”

Volledig scherm Blazers van De Eendracht tijdens de avond van de filmmuziek in de Pniëlkerk. © Hardy Klink Photography