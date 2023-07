Gemist? Almeloër wordt wakker in vlammenzee en haalt kinderen bovenburen uit bed & winst FC Twente

Wielerspel 2023: Bram Brokelman zit klasse­ments­lei­der Alex Nijland op de hielen

Over de eindzege in de Tour de France bestaat na de zeventiende etappe vrijwel geen twijfel meer. In het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia ligt dat helemaal anders. Opnieuw zag klassementsleider Alex Nijland de concurrentie naderen en het verschil met Bram Brokelman uit Nijverdal bedraagt nog maar 12 punten. Ook in het dagklassement waren de verschillen minimaal. Chantal Oprins-Dujardin en Monique Zwoferink kwamen zelfs tegelijk over de finish.