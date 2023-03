Gemist? Almelose gevangenis mag post van gedetineerden openen & dit zijn dé vaakst flitsende flitspalen van Twente

Het is fijn om verhalen te delen als je beginnende dementie hebt. ‘Het is een ziekte hè, je kunt er niks aan doen’

Hans (79) lacht alles weg, Jan (72) moet er nog aan wennen, Theo (85) is net bij zijn partner Riet ingetrokken, Truus (71) raakt in paniek als haar Johan niet in de buurt is en Ank (78) hecht eraan in haar eentje de boodschappen te doen. Wat hebben deze Haaksbergenaren gemeen? Allemaal hebben ze beginnende dementie. In het Odensehuis komen ze samen. „Hier word je niet afgeschreven.”