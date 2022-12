Gemist? Gerrit (82) uit Den Ham wil niets weten van pensioen & Twentse fans bij WK-debuut darter Danny Jansen

Remco uit Enschede is 18 jaar en... molenaar: ‘Deze ouderwetse machine is prachtig!’

ENSCHEDE - Remco Manders is 18 en heeft een niet-alledaagse beroep. Hij is dorpsmolenaar van de Lonnekermolen. Mensen in zijn omgeving zijn verbaasd. „Vaak wordt gedacht dat dat iets is voor oudere mensen”, zegt hij. Vijf vragen aan de jonge molenaar.

18 december