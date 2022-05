Gemist? Giftige sfeer bij D66 Enschede & bewijs in moordzaak Daan Mellée uit Enschede stapelt zich op

Giftige sfeer bij D66 Enschede, lid voelt zich bedreigd: ‘Laf, laag, miezerig mannetje, ik wil je hier nooit meer zien’

De sfeer bij de lokale afdeling van D66 in Enschede is giftig en verziekt. Leden voelen zich geïntimideerd, kritiek wordt niet geduld. Het gevolg is een partijcultuur waarin sommige leden zich onveilig en zelfs bedreigd voelen. Dat blijkt uit gesprekken die deze krant voerde met betrokkenen en mailwisselingen die ze heeft ingezien. „Ik voel me monddood gemaakt.”

