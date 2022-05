Gemist? Heracles wil Hoogma & wéér mist Jos uit Beltrum een kunstklomp

met video Johanna van Burenprijs uitgereikt aan Johanna ter Steege: 'Twents is mijn eerste taal, het bekt lekker’

„Twents is mijn eerste taal. Ik spreek het met veel plezier, het bekt lekker, ik voel me er senang bij.” Actrice Johanna ter Steege ontving vrijdagavond in Hellendoorn de Johanna van Buren Cultuurprijs uit handen van haar ‘Jan’, Herman Finkers. Ze kreeg de prijs omdat zij het Nedersaksisch levend houdt, zoals in de speelfilm De beentjes van Sint Hildegard.

21 mei