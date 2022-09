Gemist? Protest in Twente op Prinsjesdag en hoe Robbin het leven van rallyrijders in Hellendoorn redde

Brand in jeugdzorg­com­plex in Enschede, pand afgegren­deld voor onderzoek politie

ENSCHEDE - In een jeugdzorgcomplex aan de Snelliusstraat in Enschede is maandag aan het begin van de avond brand uitgebroken in een appartement. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook de politie doet onderzoek.

