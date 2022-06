Gemist? Rust voor katten met beperking in Hengelo & Paul uit Almelo fiets 11.000 kilometer door Amerika

met video In Duitsland onder het mes, willen we dat in Enschede? ‘Door het wachten is het erger geworden’

ENSCHEDE - De ruim driehonderd ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen zeggen te kunnen helpen bij het wegwerken van de lange operatiewachtlijsten in Nederland. Want sinds corona wachten hier nog 100.000 tot 120.000 patiënten op een operatie. Gerben Kuitert peilde in Enschede wat we ervan vinden. Onder het mes in Duitsland?

