Gemist? Twente Airport haalt tweede elektrische vliegmaatschappij binnen & dit kun je verwachten van Freshtival

Met stelling Lodges in Lonneker: verrijking of ‘landalise­ring’ van dorp op ’n bölt?

Lonneker is in de ban van de lodges: een handvol chalet-achtige woningen voor recreatief gebruik die de familie Kiewik verspreid wil bouwen aan de rand van het dorp. Een air-boer–n-boer als onderdeel van hun landschaps- en zorgboerderij De Rökker moet bijdragen aan een vitaal buitengebied. Het plan stuit naast instemming ook op op fel verzet. „Wie weet krijgen we straks nog een camping.”