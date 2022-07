Gemist? Twents liquidatieproces nadert zijn climax & Heracles weer met volle tribunes op jacht naar eredivisie

Eerst een selfie met Peter Gillis, dan eentje met z’n vette Rolls Roys: ‘Hatseflats’ in Enschede

ENSCHEDE - De eerste die zijn zelfgebrouwen biertjes zou afnemen, kon op een promotiebezoekje rekenen. De broers Tijn en Niek Leussink kochten een flinke partij en belofte maakt schuld. Dus kwam ‘cultheld’ Peter Gillis zaterdag in zijn Rolls naar Enschede. Om Foxwild in de nieuwe hippe Jumbo in de Melkhal te dopen. Letterlijk. Want de eerste biertjes glijden uit zijn handen, kapot… „Als Nicolleke dit ziet…”

10 juli