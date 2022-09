Gemist? Verplicht zwartrijden op station Hengelo door storing en aangifte tegen paardenmarkt Denekamp

MET VIDEO Studenten UT in Enschede daten liever live dan digitaal: ‘Laten we hopen dat Tinder niet meer nodig is’

ENSCHEDE - Swipen we naar links of swipen we naar rechts? Dat is de immer terugkerende vraag voor gebruikers van de populaire datingapp Tinder. Precies tien jaar is de app nu in de lucht. Op de UT in Enschede ging verslaggever Herman Haverkate op zoek naar matches. „Alles in onze wereld is tegenwoordig digitaal, waarom dit dan niet?”

