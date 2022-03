Gemist? Weinig controle op afvaldump op platteland en Twents bier en brood wellicht duurder door gebrek aan graan

TERUGLEZEN | BurgerBe­lan­gen grote winnaar in Hengelo en Enschede, Forum pakt in drie steden een zetel

De afgelopen drie dagen kon er gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. In dit liveblog hielden we je op de hoogte over nieuws, opmerkelijke gebeurtenissen en andere zaken rond de verkiezingen in Twente en de Achterhoek. Lees het hieronder terug.

17 maart