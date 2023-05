Gemist? Wendy hoopt kanker in buitenland te lijf te gaan & top-dj uit Twente verschijnt met compleet orkest op podium

Top-dj uit Overijssel verschijnt ‘na hard gevecht’ met compleet orkest op podium: ‘Dit is een laatste belofte aan mijn vader’

Radical Redemption, de wereldberoemde dj uit Denekamp, heeft zich via een rechtszaak vrij gemaakt van zijn boekingskantoor. Dit weekend kan hij, in Enschede, voor het eerst weer zijn artistieke gang gaan. Als dirigent. „Dit is een laatste belofte aan mijn vader.”