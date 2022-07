Esports Team Twente wint EK League of Legends: ‘Dit is voor ons het hoogst haalbare’

ENSCHEDE/ALICANTE - Esports Team Twente heeft afgelopen zondag in het Spaanse Alicante het Europees studenten kampioenschap, de University Esports Masters, gewonnen. Dit deden ze door studententeams uit Polen, Duitsland en Turkije te verslaan in het populaire computerspel League of Legends.

28 juni