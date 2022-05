Gemist? Zeer grote brand in Vroomshoop & shotjescafé Shooters in Enschede wordt omgebouwd tot hostel

MET VIDEO Burgemees­ter Roelof Bleker herdenkt vuurwerk­ramp Enschede in stilte: ‘Goed om hier zoveel mensen te zien’

ENSCHEDE - Voor Roelof Bleker was het zeker niet de eerste herdenking van de vuurwerkramp in Enschede. Hij was er op andere jaren bij op de 13e mei. Als wethouder, als Enschedeër en nu als burgemeester. „Het is goed om zoveel mensen hier te zien,” zegt Bleker.

19:33