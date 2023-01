Genoegdoening en meer politieke invloed; de plannen van Narda Teke-Bozkurt

Winnen met zoon Ton was het ultieme voor Jaap Heerze bij tafelten­nis­club Vitesse in Hengelo

HENGELO - Jaap Heerze is tafeltennisser voor het leven. Hij speelde 25 jaar in het eerste van HTTC Vitesse’35 en was meerdere keren voorzitter van de club. Heerze is ook erelid van Vitesse. Zijn sportieve hoogtepunt? Dat ene potje met zijn zoon Ton.

11:30