Gerard Ekdom: ‘Enschede was het hoogtepunt in reeks Glazen Huizen’

ENSCHEDE - De editie van Serious Request in Enschede in 2012 was het ‘absolute hoogtepunt’ van alle Glazen Huizen. Dat zegt voormalig 3FM-dj Gerard Ekdom in de afscheidspodcast van Michiel Veenstra.

“2012 was de aller-aller-aller-allerbeste editie. We zaten niet in Enschede, maar we kwamen in Twente terecht. De hele regio liep volledig uit. Het was fantastisch. Veenstra was aan het shinen en alles klopte”, zegt Ekdom opgetogen. Zelf vond hij het uurtje Twents praten het allerleukste. “Ik heb er geen reet van verstaan, maar ook met Ilse deLange en nieuwslezer Matijn Nijhuis erbij: het was fantastisch.”

Ook Domien Verschuuren is spreekt vol lof over de editie in Enschede: “We hebben natuurlijk heel veel mooie jaren Serious Request gehad. Maar ik denk wel dat als je iedereen bij 3FM vraagt die jarenlang heeft meegewerkt, dat 2012 het mooiste jaar is. De hele regio Twente kwam in actie, iedereen stond daar gebroederlijk arm in arm. Ook bij het huis zelf stonden de hele dag mensen te kijken. Enschede was echt heel erg bijzonder.”

In dat jaar zat naast Ekdom en Veenstra ook Giel Beelen in het huis. In Enschede werd een recordbedrag van 13.839.731 euro opgehaald.

Afscheid