Gerard S. vervolgd voor moord op Enschedese Louc (19) én driemaal poging tot moord

Softbal: jeugdige Canadese coach De Ruiter (24) naar Tex Town Tigers

Danielle de Ruiter is de nieuwe coach van Tex Town Tigers. De 24-jarige Canadese is de opvolger van Rob Hassink die na het succesvolle vorige seizoen besloot te stoppen. De Ruiter was assistent-coach van het Amerikaanse collegeteam East Georgia. Bij de Enschedese hoofdklasser is ze voor het eerst eindverantwoordelijke.

11 januari