Gerard Sanderink is terug: toch weer directeur bij zijn eigen bedrijf Strukton

Twentse tandarts rekent op ‘flinke inhaalslag’: ‘Corona was een mooi smoesje om een bezoekje over te slaan’

29 juni ENSCHEDE - De tandarts is altijd een ‘veilige plek’ als het om coronabesmettingen gaat, benadrukken specialisten uit de regio. Toch sloeg een groep Twentse patiënten een bezoek aan de mondzorgpraktijk liever over in de pandemie. Inmiddels trekt Covid-19 zich terug, maar hoe gaat het nu met de tandartsen in de regio? Drie specialisten aan het woord.