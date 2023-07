Van Homs naar Hengelo: hoe een leger van ambtenaren een gevluchte jonge vader, moeder en baby maanden­lang uit elkaar hield

Het mooiste moment in zijn leven. Met een grote lach vertelt Yazan hoe hij twee weken geleden zijn vrouw en pasgeboren dochtertje Mila in de armen sloot. Na anderhalf jaar tussen hoop en vrees. Nu woont het jonge Syrische gezin in Hengelo. De vluchtelingen vertellen wat de veelbesproken gezinshereniging in de praktijk betekent.