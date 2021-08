Geschrokken reactie op brandstichting en bekladding Ons Huis: ‘Er zijn alleen maar verliezers’

Vier verdachten aangehou­den in onderzoek naar handel in harddrugs in Glanerbrug

26 augustus GLANERBRUG - In een onderzoek naar de handel in harddrugs heeft de politie woensdag in Glanerbrug vier verdachten opgepakt. De aanhoudingen vonden plaats in woningen aan de Themislaan en de Etudestraat, na klachten van buurtbewoners over drugsoverlast.