Gespot: weer een nieuwe ijssalon in hartje Enschede?

indebuurt.nlWie deze week door de Marktstraat wandelt of fietst ziet op de gevel van nummertje 9 Ciao Gelato staan. Ook valt de verse lik turquoise verf op de buitenmuren op. Vorig jaar trok ijssalon Roll N Cone nog in het hoekpand. Is die nu alweer weg?

Het antwoord op die vraag: ja en nee. Jörg en Helvi Lasthaus en hun team zitten er nog steeds. De naam Roll N Cone is wél verleden tijd, net als de rozerode gevel, het lachende gezichtje als logo en het suikerspinroze interieur.

Beetje meer Italië

Of zoals eigenaar Jörg zegt: “Zelfde leiding, zelfde personeel, zelfde service, nieuwe merkidentiteit.” Samen met zijn vrouw nam hij afscheid van de Duitse franchiseketen. “Roll N Cone klinkt heel Amerikaans. En in het logo kwam geen ijs of hoorntje voor. Met onze nieuwe naam Ciao Gelato willen we Enschedeërs duidelijker maken dat we hoge kwaliteit Italiaans ijs maken.”

Suiker met slagroom

Ook pasten sommige Duitse elementen van de keten volgens Jörg niet in een Enschedese ijssalon. “Om een voorbeeld te noemen: in Nederland eten we slagroom mét suiker, in Duitsland zonder.”

Pokémonijs

Of er verder nog iets verandert? Ja, nieuwe smaken zoals Pokémonijs en popcornijs. “En voor kinderen organiseren we leuke activiteiten in de winkel. Denk aan een Pokémon-fotowand.” Ook nieuw: een groot zonnescherm, zodat je overdekt op het terras zit.

Opening

Op woensdag 1 maart gaat de vernieuwde ijssalon aan de Marktstraat 9 open.

