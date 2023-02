Gestolen trekker van scouting Beckum teruggevonden in bossen van Almelo

HENGELO - Het was feest bij de vrijwilligers van Scouting Buitencentrum Beundersveld in Beckum toen bekend werd dat hun gestolen trekker in de bossen van Almelo was teruggevonden. „Wij waren allemaal superblij, daar hoef je niet achteraan”, zegt beheerder Gert Stegeman van het kampeerterrein.