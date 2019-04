‘Getraumatiseerde’ directeur SE Fireworks wil geld van overheid

Juridisch adviseur Paul Baakman uit Haaksbergen bevestigt dat hij de voorbereidingen doet voor een claim, die volgens hem ‘amper nog te becijferen is’. Hij denk zelf dat die claim in de miljoenen kan lopen. Het kan nog wel een jaar of langer duren voor het daadwerkelijk tot een zaak komt. Baakman zal dat dan overdragen aan een nog te zoeken advocaat.

'Te getraumatiseerd’

Het gaat in eerste instantie om de kosten voor het verlies van het vuurwerkbedrijf. Volgens Baakman is het toenmalige directeur Rudi Bakker nu pas duidelijk geworden dat die schade nooit door zijn advocaten bij zijn bedrijfsverzekering is ingediend. Zelf was hij niet in staat dat te doen, zegt Baakman. „Te getraumatiseerd en volledig in beslag genomen door de strafzaak die tegen hem diende.”