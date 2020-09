Gewetensnood bij Enschedese arts over coronavaccin: ‘Ik zal voor mijn kinderen vechten. En voor mijn patiënten’

Grolsch onderhan­delt met Lidl: uitspraak rechter over Kornuit en Kordaat moet even wachten

8 september ENSCHEDE/DEN HAAG - Bierbrouwer Grolsch is in onderhandeling met supermarktketen Lidl over de biermerken Kornuit en Kordaat. In afwachting daarvan is de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag over de zaak opnieuw twee weken aangehouden.