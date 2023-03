Gewonde bij aanrijding op berucht punt in Enschede

Moeder vreest met drie kinderen dakloos te worden, maar huis moet in de verkoop

De relatie liep niet meer, en dus besloten de ouders van drie jonge kinderen uit Hengelo uit elkaar te gaan. Wat overbleef, was een gerechtelijke strijd om hun gezamenlijke woning, die een half jaar later nog niet beslecht is. Over een vader die niet verder kan en een moeder die vreest dat ze met de kinderen dakloos wordt.