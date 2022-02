Gewonde bij steekincident op kruising in Enschede, politie arresteert verdachte

Schoten op Enschedese camping, bewoner verdwijnt half jaar achter de tralies

GLANERBRUG/ALMELO - In de avond van 21 januari vorig jaar gaat het mis op camping de Twentse Es aan de Keppelerdijk in Enschede. Bewoner Theo B. schiet vlak voor middernacht gefrustreerd zijn jachtgeweer leeg in de lucht. B. is boos op zijn partner en hij wil haar de caravan uit hebben. De volgende dag wordt B. door een arrestatieteam aangehouden nadat hij is omsingeld door gewapende politiemensen.

