Gewonde bij woningbrand in Enschede, slachtoffer met brandwonden naar ziekenhuis

Maastricht of Enschede, trompet­tist André Rieu heeft overal dezelfde boodschap: ‘Spelen alsof je een ballon opblaast’

ENSCHEDE - Een paar weken terug zat hij nog met André Rieu op het Vrijthof in Maastricht, maar zaterdag was hij even in Enschede: trompettist René Henket. Voor de leden van de jubilerende Twense Politiekapel gaf hij een workshop. „Het geheim van een goede koperblazer? Lucht!”

18 september