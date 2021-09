Gewonde na schietincident bij berucht drugspand in Enschede, man gearresteerd

updateENSCHEDE - De Vluchtestraat is donderdagavond even na 20.00 uur opgeschrikt door een schietincident. In een gang naast een woning, door de buurt omschreven als een drugspand, liggen kogels. De politie heeft de gang afgesloten voor nader onderzoek. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een persoon aangehouden.

Buurtbewoners die schoten hoorden alarmeerden de politie. Een persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend. De politie meldt dat een man is aangehouden naar aanleiding van het schietincident.

Het schietincident is volgens buurtbewoners het zoveelste incident. Er is volgens hen sprake van ernstige overlast. Dit concentreert zich rond de woning waar zowel overdag als ’s nachts ‘voortdurend volk in en uit loopt’.

‘Regelmatig geschreeuw’

„Er wordt hier gedeald en gebruikt. Regelmatig horen we geschreeuw, omdat de zoveelste ruzie aan de gang is. Ook zijn er geweldsincidenten”, aldus een bewoner. Het bewuste pand is een koopwoning. De buurt voelt zich machteloos. „Als het een huurwoning zou zijn, dan konden we klagen bij de woningcorporatie. Nu kunnen we niets.”

De overlast duurt volgens bewoners al meer dan zes jaar. In die periode is in het bewuste huis al een wietplantage ontmanteld en vorig jaar werd er een overleden persoon aangetroffen.

