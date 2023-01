Gezin uit Oldenzaal woont in bijzonder huis uit 1880: ‘Je blijft altijd bezig’

Alle Twentse gemeenten krijgen meer vluchtelin­gen in 2023: ‘Als we het niet zelf doen, hebben we een ander probleem’

Dit jaar zijn er in het hele land ruim 40.000 extra plekken nodig om asielzoekers op te vangen. In Twente gaat het om 1400 mensen. Namens de regio ziet burgemeester Hans Broekhuizen dat het moeilijk gaat worden. „De komende 3 tot 4 maanden komt het hier in een stroomversnelling.”

13:06