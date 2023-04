Gezocht: de allergrootste FC Twente-fan van Enschede

Met interactieve kaart Aantal woonwagens in Twente en de Achterhoek neemt fors toe: ‘Mensen wachten al véél te lang’

In de meeste Twentse gemeenten groeit het aantal woonwagenstandplaatsen de komende jaren. De drie Twentse steden en de gemeente Twenterand zijn koploper, maar ook in Borne volgt een verdrievoudiging. Nu zijn er 135 woonwagens in de regio (Twente en Achterhoek), dat worden er zeker 221. Maar de behoefte standplaatsen is nog altijd groter. „Nu willen wij ook een keer een plaatsje”