Gigantische vangst in Enschedese woonwijk: honderden kilo's drugs en wapens

video Scooterrij­der met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis na val door prikkel­draad op Twente Airport

14 juni ENSCHEDE - De bestuurder van een scooter is maandagavond gewond geraakt, nadat hij op Twente Airport in het prikkeldraad reed. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar ziekenhuis MST overgebracht.