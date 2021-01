Gisteren heb ik mijn tanden geteld

Wat gebeurt er met ‘het moordpand’ in Enschede? ‘Verschrik­ke­lijk wat zich daar heeft afgespeeld’

26 januari ENSCHEDE - Wat gebeurt er met het ‘moordpand’ aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede? Dat is ook ruim twee jaar na de viervoudige moord in de voormalige growshop onduidelijk. De corporatie Ons Huis is sinds kort eigenaresse en onderzoekt of renovatie of vervangende nieuwbouw wenselijk is. Vooralsnog zit de wijk Velve nog met deze veelbesproken rotte kies.