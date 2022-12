Glanerbrug weet meldcaravan te vinden: ‘Ik ben niet bang, maar straks heb je een mes tussen de ribben’

Met kaart Fors meer bekeurin­gen voor rijden onder invloed in Twente en Achterhoek, Aalten spant de kroon

ENSCHEDE - De politie heeft in de eerste tien maanden van dit jaar fors meer mensen betrapt op rijden onder invloed dan in heel 2021. Vooral in Aalten was een sterke stijging te zien. Van zeven processen-verbaal in 2021 naar 36 tot en met oktober van dit jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van recent bijgewerkte politiecijfers.

5 december