Goedkoop ‘tanken’ bij nieuwe laadpalen in Overijssel en Gelderland

Minimaal vierduizend laadpalen zet Vattenfall de komende jaren neer, in 67 gemeenten in Overijssel en Gelderland. Dat is goed nieuws voor elektrische rijders, want Vattenfall InCharge – de laadpaaltak van het energiebedrijf – heeft de provincies beloofd het eerste jaar niet meer dan 30 cent per kWh te rekenen. Daarna wordt het tarief jaarlijks geïndexeerd.