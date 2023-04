Goedkoop tankstation in Hengelo zorgt voor gevaarlijke verkeerssituatie

De VVD in Hengelo heeft zorgen over verkeerssituatie Oelerweg als gevolg van een goedkoop tankstation. Nadat deze krant al eerder berichtte over de zorgen van buurtbewoners over de onveilige situatie rond tankstation Netto Tank, maakt de politiek zich er nu ook druk over. VVD-gemeenteraadslid Brigiet Schoemaker komt met een reeks vragen over de verkeerssituatie op de kruising Oelerweg-Haaksbergerstraat-Breemarsweg.